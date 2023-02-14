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Футболисты российского "Шинника" и украинского "Миная" подрались в отеле в Турции

Футболисты российского "Шинника" и украинского "Миная" подрались в отеле в Турции

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В турецком отеле подрались российские и украинские футболисты. Об этом сообщили РИА Новости.

Речь идет про ярославский "Шинник" и украинский "Минай". Спортсмены проходят тренировочный сбор в Анталье и оказались в одной гостинице, там и произошла драка.

В "Шиннике" заявили, что российские футболисты не инициировали конфликт. По данным СМИ, он начался после требований украинцев исполнить гимн их страны. В итоге провокация переросла в потасовку.

В районном полицейском участке заявили, что обращений в связи с дракой в отеле не было. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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