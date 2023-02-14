16:15Спорт
Футболисты российского "Шинника" и украинского "Миная" подрались в отеле в Турции
В турецком отеле подрались российские и украинские футболисты. Об этом сообщили РИА Новости.
Речь идет про ярославский "Шинник" и украинский "Минай". Спортсмены проходят тренировочный сбор в Анталье и оказались в одной гостинице, там и произошла драка.
В "Шиннике" заявили, что российские футболисты не инициировали конфликт. По данным СМИ, он начался после требований украинцев исполнить гимн их страны. В итоге провокация переросла в потасовку.
В районном полицейском участке заявили, что обращений в связи с дракой в отеле не было. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.