Спортсмены запустили ледовые шоу в поддержку Романа Костомарова

Коллеги-спортсмены готовы оказывать любую помощь Роману Костомарову и даже запускают гастроли в его поддержку. Речь идет о ледовых шоу.

Костомаров второй месяц находится в реанимации в тяжелом состоянии. Накануне ему ампутировали несколько пальцев на руках. Ранее делали операции по ампутации на ногах.

По словам близких, в больнице спортсмен обеспечен всем необходимым, но в дальнейшем ему потребуется дорогостоящая реабилитация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.