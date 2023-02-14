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16:15

Спорт

Спортсмены запустили ледовые шоу в поддержку Романа Костомарова

Спортсмены запустили ледовые шоу в поддержку Романа Костомарова

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Коллеги-спортсмены готовы оказывать любую помощь Роману Костомарову и даже запускают гастроли в его поддержку. Речь идет о ледовых шоу.

Костомаров второй месяц находится в реанимации в тяжелом состоянии. Накануне ему ампутировали несколько пальцев на руках. Ранее делали операции по ампутации на ногах.

По словам близких, в больнице спортсмен обеспечен всем необходимым, но в дальнейшем ему потребуется дорогостоящая реабилитация. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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