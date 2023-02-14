Специалисты рассказали, какой будет реабилитация Романа Костомарова

Появилась компания, которая готова предоставить все необходимое для реабилитации Романа Костомарова. Стало известно, что фигурист лишился обеих стоп, а также нескольких пальцев на руках.

Реабилитолог, спортивный психолог прокомментировала, что может потребоваться электромиостимуляция. Она позволит быстрее восстановиться мышцам.

Изначально Костомарова госпитализировали с пневмонией. Чтобы стабилизировать состояние пациента, его пришлось подключать к аппаратам, после чего начался некроз тканей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.