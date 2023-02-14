Фигуристу Костомарову ампутировали несколько пальцев, а не кисти целиком – СМИ

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев рук, а не кисти целиком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее появилась информация о том, что врачам пришлось ампутировать кисти обеих рук. Об этом сообщили на сайте "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

До этого спортсмен дал согласие на ампутацию пальцев в случае угрозы жизни. Отмечается, что необходимость возникла на фоне прогрессирующего некроза тканей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.