МОК рекомендовал не подписывать документ о недопуске россиян на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не подписывать документ о недопуске россиян на Олимпиаду 2024 года в Париже. Об этом написали западные СМИ.

МОК обратился к национальным комитетам, а также к министрам спорта тех стран, которые выступают против участия спортсменов из России и Белоруссии к международным турнирам. В комитете попросили не быть категоричными и в заявлениях максимально отражать мнение олимпийского движения.

В конце января МОК предложил допустить россиян и белорусов до международных соревнований в нейтральном статусе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.