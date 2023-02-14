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Спорт

МОК рекомендовал не подписывать документ о недопуске россиян на ОИ-2024

МОК рекомендовал не подписывать документ о недопуске россиян на ОИ-2024

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Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не подписывать документ о недопуске россиян на Олимпиаду 2024 года в Париже. Об этом написали западные СМИ.

МОК обратился к национальным комитетам, а также к министрам спорта тех стран, которые выступают против участия спортсменов из России и Белоруссии к международным турнирам. В комитете попросили не быть категоричными и в заявлениях максимально отражать мнение олимпийского движения.

В конце января МОК предложил допустить россиян и белорусов до международных соревнований в нейтральном статусе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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