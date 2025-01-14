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14 января, 12:30

Спорт

9-летний шахматист из Москвы получил статус международного мастера

9-летний шахматист из Москвы получил статус международного мастера

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9-летний москвич Роман Шогджиев установил рекорд, став самым юным шахматистом, который получил статус международного мастера. Достижение было установлено на шахматном турнире в Белграде.

Шогджиев – победитель чемпионата мира 2024 года по классическим шахматам и блицу среди детей не старше 10 лет. Он также принимал участие и во взрослом мировом первенстве по блицу, где оказался сильнее пяти международных гроссмейстеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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