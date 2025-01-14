"Культура за 100 секунд": зимний спортивный фестиваль проходит в СК "Лужники"

В СК "Лужники" в рамках проекта "Зима в Москве" проходит спортивный фестиваль. Там установили огромную горку для катания на тюбингах и сноуборде. Сопутствующий инвентарь можно взять напрокат бесплатно. Кроме того, известные спортсмены проводят мастер-классы и автограф-сессии по выходным.

Между тем в Мультимедиа Арт Музее идет выставка "Чудесное путешествие", посвященная художникам Эрику Булатову и Олегу Васильеву. Они создали иллюстрации к знаковым детским книгам и сказкам. Среди них "Золушка", "Кот в сапогах", "Красная шапочка" и "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.