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14 января, 23:15

Спорт

К госпитализированного фигуристу Костомарову не пускают родных

К госпитализированного фигуристу Костомарову не пускают родных

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К госпитализированного фигуристу Роману Костомарову до сих пор не пускают родных. Об этом сообщила его жена Оксана Домнина.

Также она опровергла информацию об ухудшении состояния его здоровья. По ее словам, оно остается стабильно тяжелым.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позже его перевели в Коммунарку на аппарат ЭКМО для искусственного насыщения крови кислородом. Эта процедура применяется в экстренных случаях для поддержания жизни пациентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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