14 января, 21:30Спорт
Международный олимпийский комитет предлагает оспорить решение РУСАДА по делу Валиевой
Международный олимпийский комитет поддержал намерение Всемирного антидопингового агентства (WADA) оспорить в суде решение российского дисциплинарного комитета по делу Камиллы Валиевой.
Накануне российское антидопинговое агентство подтвердило, что фигуристка нарушила правила, но не признало ее вины или халатности в этом инциденте. В итоге была аннулирована ее победа на чемпионате России 2022 года.
В субботу, 14 января, Валиева убрала надпись о статусе чемпионки РФ из биографии в социальных сетях.
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