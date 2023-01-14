Международный олимпийский комитет предлагает оспорить решение РУСАДА по делу Валиевой

Международный олимпийский комитет поддержал намерение Всемирного антидопингового агентства (WADA) оспорить в суде решение российского дисциплинарного комитета по делу Камиллы Валиевой.

Накануне российское антидопинговое агентство подтвердило, что фигуристка нарушила правила, но не признало ее вины или халатности в этом инциденте. В итоге была аннулирована ее победа на чемпионате России 2022 года.

В субботу, 14 января, Валиева убрала надпись о статусе чемпионки РФ из биографии в социальных сетях.

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