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14:45

Спорт

Фигуристка Валиева удалила в соцсетях упоминание о титуле чемпионки России

Фигуристка Валиева удалила в соцсетях упоминание о титуле чемпионки России

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Российская фигуристка Камила Валиева удалила в своем профиле на странице в соцсети упоминание о титуле чемпионки России 2021. Накануне Российское антидопинговое агентство решило аннулировать ее результаты. При этом оправдало фигуристку по делу о допинге.

В декабре 2021 года Валиева выиграла золото на чемпионате России. Теперь медаль перейдет к Александре Трусовой, занявшей второе место. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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