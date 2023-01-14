Фигуристка Валиева удалила в соцсетях упоминание о титуле чемпионки России

Российская фигуристка Камила Валиева удалила в своем профиле на странице в соцсети упоминание о титуле чемпионки России 2021. Накануне Российское антидопинговое агентство решило аннулировать ее результаты. При этом оправдало фигуристку по делу о допинге.

В декабре 2021 года Валиева выиграла золото на чемпионате России. Теперь медаль перейдет к Александре Трусовой, занявшей второе место. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.