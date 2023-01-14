Олимпийская чемпионка прокомментировала решение РУСАДА по делу фигуристки Валиевой

Российское антидопинговое агентство признало Камилу Валиеву невиновной в допинговом скандале на Олимпиаде в Пекине. Однако спортсменку лишили золотой медали чемпионата России, поскольку именно после этих соревновании в Санкт-Петербурге была взята положительная проба.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала решение РУСАДА по данному делу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.