Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:15

Спорт

Олимпийская чемпионка прокомментировала решение РУСАДА по делу фигуристки Валиевой

Олимпийская чемпионка прокомментировала решение РУСАДА по делу фигуристки Валиевой

РУСАДА лишило фигуристку Валиеву золотой медали чемпионата России

Олимпийская чемпионка оценила решение РУСАДА по ситуации с Валиевой

РУСАДА признало фигуристку Валиеву невиновной в допинговом скандале

РУСАДА оправдало Камилу Валиеву

Состояние олимпийского чемпиона Костомарова остается тяжелым

Спортсмены опубликовали в Сети слова поддержки Роману Костомарову

Мать Костомарова сообщила, что состояние фигуриста остается без изменений

"Мой район. Обратная связь": новый спорткомплекс с бассейном построен в Бибиреве

"Мой район. Обратная связь": стадион восстановили в спорткомплексе "Авангард" в Перове

Российское антидопинговое агентство признало Камилу Валиеву невиновной в допинговом скандале на Олимпиаде в Пекине. Однако спортсменку лишили золотой медали чемпионата России, поскольку именно после этих соревновании в Санкт-Петербурге была взята положительная проба.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала решение РУСАДА по данному делу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика