В столице доступны 25 маршрутов в рамках проекта "Московская ходьба"

Жителей столицы приглашают присоединиться к проекту столичного департамента спорта "Московская ходьба". Участники следуют пешеходными маршрутами с палками для скандинавской ходьбы. На разных точках они сканируют QR-коды, благодаря которым получают удобнейшие указания, а также узнают интересные факты о достопримечательностях.

В настоящее время доступны 25 таких спортивно-познавательных маршрутов, они расположены в 19 столичных парках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.