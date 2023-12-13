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13 декабря, 12:45

Спорт

В столице доступны 25 маршрутов в рамках проекта "Московская ходьба"

В столице доступны 25 маршрутов в рамках проекта "Московская ходьба"

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Жителей столицы приглашают присоединиться к проекту столичного департамента спорта "Московская ходьба". Участники следуют пешеходными маршрутами с палками для скандинавской ходьбы. На разных точках они сканируют QR-коды, благодаря которым получают удобнейшие указания, а также узнают интересные факты о достопримечательностях.

В настоящее время доступны 25 таких спортивно-познавательных маршрутов, они расположены в 19 столичных парках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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