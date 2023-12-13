"Динамо" начнет тренироваться на новой спортивной базе в Москве

Спортсмены клуба "Динамо" начнут тренироваться в новом гимнастическом зале в Москве, который расположится в академии спорта "Динамо" в Петровском парке.

100 лет назад, сразу после основания общества "Динамо", в столице заработала одноименная гимнастическая секция. В Петровском парке тренировались десятки именитых спортсменов. Среди них были победители и призеры Олимпийских игр, чемпионы России, Европы и мира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.