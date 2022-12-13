Месси открыл счет в матче с Хорватией

Лионель Месси открыл счет в матче чемпионата мира Аргентины с Хорватией. Не прошло и пяти минут как Хулиан Альварес удвоил счет. Хорваты пока могут похвастаться только двумя желтыми карточками.



Спортивный комментатор Денис Казанский рассказал, что хорваты постараются довести аргентинцев до дополнительного времени. По его словам, Месси могут уравновешивать трое игроков в центре полузащиты сборной Хорватии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

