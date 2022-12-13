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13 декабря, 22:15

Спорт

В Катаре начался первый матч полуфинала Чемпионата мира

В Катаре начался первый матч полуфинала Чемпионата мира

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Определилась вторая пара полуфинала Чемпионата мира по футболу

В Катаре начался первый матч полуфинала Чемпионата мира. Команда Хорватии играет против сборной Аргентины. Победитель этой встречи пройдет в финал, а проигравший поборется за бронзу мундиаля. От Аргентины на поле выйдет Лионель Месси.

Спортивный комментатор Денис Казанский рассказал, что хорваты постараются довести аргентинцев до дополнительного времени. По его словам, Месси могут уравновешивать трое игроков в центре полузащиты сборной Хорватии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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