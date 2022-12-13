Организаторы ЧМ по футболу в Катаре прекратили пускать безбилетников на матчи

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Соревнования вышли на финишную прямую. 13 декабря пройдет первый полуфинал Аргентина – Хорватия. Организаторы турнира на протяжении нескольких этапов пускали болельщиков на матчи без билетов, но к полуфиналу решили завершить такую акцию. Теперь они просят тех, у кого нет билета, не появляться даже в окрестностях стадиона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.