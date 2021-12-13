Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем "Формулы-1"

В Эмиратах завершился сезон "Формулы-1". Новым победителем королевских гонок стал голландец, лидер команды Red Bull Макс Ферстаппен. Это произошло по итогам заключительного этапа сезона Гран-при Абу-Даби.

Команда Mercedes-Benz подала протест, но его уже отклонили. Их пилот – британец Льюис Хэмилтон – оказался на втором месте. Таким образом, он остался семикратным чемпионом королевских гонок и не смог побить рекорд Михаэля Шумахера.

Для Ферстаппена эта победа в чемпионате стала первой в карьере. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.