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Евгений Плющенко установил новый рекорд по прыжкам

Евгений Плющенко установил новый рекорд по прыжкам

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У Евгения Плющенко – новый рекорд по прыжкам. По крайней мере, так утверждает сам 40-летний фигурист. Речь об элементе, который называется "бедуинский прыжок" или "прыжок бабочкой", когда спортсмен наклоняет туловище вперед, одновременно перескакивая с одной ноги на другую.

Элемент считается одним из самых опасных и сложных. По словам Плющенко, он выполнил 21 такой прыжок подряд. При этом "в мире никто не делает даже 18", подчеркнул он. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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