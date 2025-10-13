Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 08:00

Спорт

Новый сезон проекта "Родные игры" стартовал в Москве

Новый сезон проекта "Родные игры" стартовал в Москве

Российские дзюдоисты забрали четыре золотые медали на Кубке Европы

Футболист Денис Глушаков провел прощальный матч с участием олимпийских чемпионов

Москвичи посетили бесплатные спортивные секции более 2,2 млн раз

Специалисты промыли дороги в Москве в рамках подготовки к зиме

Российская сборная по футболу обыграла Иран на матче в Волгограде

Московский центр "Самбо-70" отметил 55-летний юбилей

Открытая фитнес-тренировка пройдет в усадьбе Алтуфьево 11 октября

Олимпийский чемпион Борис Михайлов встретился с юными спортсменами в Музее Победы

Два современных спорткластера появились на юго-западе Москвы

Новый сезон проекта "Родные игры" начался в столице. Масштабный турнир для учеников 1–4 классов среди футбольных секций в общеобразовательных школах проходит при поддержке столичного департамента образования и науки и предпринимателя Сергея Ломакина.

Открытие фестиваля прошло в Черкизовском парке. В рамках праздника состоялись cоревнования по фиджитал-футболу, лазертагу и барабанное шоу. Кроме того, игроки с тренерами академии "Родина" и футболист Игорь Семшов провели мастер-классы для маленьких любителей спорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортфестивалигородвидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика