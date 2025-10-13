Новый сезон проекта "Родные игры" стартовал в Москве

Новый сезон проекта "Родные игры" начался в столице. Масштабный турнир для учеников 1–4 классов среди футбольных секций в общеобразовательных школах проходит при поддержке столичного департамента образования и науки и предпринимателя Сергея Ломакина.

Открытие фестиваля прошло в Черкизовском парке. В рамках праздника состоялись cоревнования по фиджитал-футболу, лазертагу и барабанное шоу. Кроме того, игроки с тренерами академии "Родина" и футболист Игорь Семшов провели мастер-классы для маленьких любителей спорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.