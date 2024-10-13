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13 октября, 23:35

M24.RU

Около 30 тысяч человек стали участниками Московского марафона

Около 30 тысяч человек стали участниками Московского марафона

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12 и 13 октября в столице прошел одиннадцатый по счету Московский марафон. В самом массовом забеге страны приняли участие около 30 тысяч человек. Из них 14 тысяч – вышли на старт марафонской дистанции в 42,2 километра.

Маршрут забега проходил через центр столицы: по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, Тверской улице и под стенами Кремля.

Откуда приезжают люди ради участия в Московском марафоне? Что мотивирует их бегать? Сколько нужно готовиться, чтобы преодолеть марафонскую дистанцию? Ответы на эти и другие вопросы выяснила в прямом эфире ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

спортгородвидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова
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