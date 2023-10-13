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13 октября, 14:30

Спорт

Бах заявил, что для участия в ОИ российские спортсмены не должны быть связаны с ОКР

Бах заявил, что для участия в ОИ российские спортсмены не должны быть связаны с ОКР

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Президент МОК Томас Бах заявил, что российские спортсмены, претендующие на допуск к Олимпийским играм, не должны быть связаны с Олимпийским комитетом России (ОКР).

Бах также уточнил, что МОК оставил за собой право приглашать нейтральных спортсменов с российскими паспортами. Ранее организация отстранила ОКР после включения в состав олимпийских советов новых регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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