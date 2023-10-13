Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 22:30

Спорт

В Москве построят 47 спортивных объектов по Адресной инвестиционной программе

В Москве построят 47 спортивных объектов по Адресной инвестиционной программе

Сборная России по футболу обыграла команду Камеруна в матче в Москве

МОК временно отстранил Олимпийский комитет России

МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления

Сборная РФ по футболу обыграла Камерун в товарищеском матче

Сборная России обыграла команду Камеруна в товарищеском матче

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 октября

Сборная РФ по футболу победила Камерун в товарищеском матче

Футбольный эксперт рассказал, чего ждать от матча между сборными РФ и Камеруна

Футбольный матч сборных России и Камеруна стартовал на столичной "ВТБ-Арене"

В Москве построят 47 спортивных объектов по Адресной инвестиционной программе (АИП). Чем больше открывают физкультурных комплексов, дворцов спорта и специальных площадок, тем больше москвичей начинают интересоваться спортом.

В настоящее время, по данным мэрии, спортом в городе занимаются около 5,5 миллиона человек. Недавно в столице открыли дворец "Некрасовка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортстроительствовидеоАнастасия НалетоваДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика