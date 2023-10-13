В Москве построят 47 спортивных объектов по Адресной инвестиционной программе (АИП). Чем больше открывают физкультурных комплексов, дворцов спорта и специальных площадок, тем больше москвичей начинают интересоваться спортом.

В настоящее время, по данным мэрии, спортом в городе занимаются около 5,5 миллиона человек. Недавно в столице открыли дворец "Некрасовка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.