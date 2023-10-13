МОК временно отстранил Олимпийский комитет России

Российский олимпийский комитет (ОКР) временно отстранили от работы. Такое решение приняли в МОК.

Теперь олимпийское движение РФ официально не может выполнять свои функции на международном уровне и получать финансирование из общего олимпийского бюджета. При этом в ОКР подчеркнули, что оставляют за собой право защиты собственных интересов, а также интересов российских спортсменов.

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