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13 октября, 07:30

Спорт

МОК временно отстранил Олимпийский комитет России

МОК временно отстранил Олимпийский комитет России

МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления

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Российский олимпийский комитет (ОКР) временно отстранили от работы. Такое решение приняли в МОК.

Теперь олимпийское движение РФ официально не может выполнять свои функции на международном уровне и получать финансирование из общего олимпийского бюджета. При этом в ОКР подчеркнули, что оставляют за собой право защиты собственных интересов, а также интересов российских спортсменов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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