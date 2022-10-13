Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Спорт

Новости регионов: подросток выиграл финал гонок в Ростове

Новости регионов: подросток выиграл финал гонок в Ростове

"Мой район. Навигатор": теннисный корт появился на Нижегородской улице в столице

Теннисный корт появился на Нижегородской улице в столице

Российские судьи по фигурному катанию не будут работать на чемпионатах 2023 года

Профессиональный теннисный корт появился во дворе жилого дома в Таганском районе

"Мой район. Обратная связь": футбольное поле с подогревом ввели в эксплуатацию в Ясеневе

Два чемпиона в фигурном катании Евгений Плющенко и Алексей Ягудин поссорились в Сети

Новости часа: Байден и Шольц обсудили меры против РФ и помощь Украине

Новости часа: дополнительный флот привлекут для паромных перевозок через Керченский пролив

"Московский спорт": спорт высоких технологий

15-летний подросток выиграл финал гонок в Ростове. Захар Рыбальченко заявил, что спортом никогда не увлекался, а в гонки пришел в 2021 году. Высокие скорости и крутые развороты настолько увлекли подростка, что он принялся за тренировки. Сначала ездил вместе с отцом, затем сел за руль самостоятельно.

В Уфе трубы скатились на дорогу из кузова грузовика. Обошлось без жертв. Повреждения получили только автомобили. Они врезались друг в друга, когда водитель одного из них пытался увести свою машину из-под удара.

В Сочи появился новый фонтан, однако жители этому не обрадовались. Мощная струя высотой в пять метров вырвалась из-под земли на одной из улиц. Причина – прорыв трубы. Вода хлестала настолько сильно, что залила не только дорогу, но и стоявший за забором дом. Ликвидировать последствия аварии удалось в течение одного дня. Массовых отключений водоснабжения в городе не было.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортпроисшествиярегионывидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика