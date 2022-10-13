Новости регионов: подросток выиграл финал гонок в Ростове

15-летний подросток выиграл финал гонок в Ростове. Захар Рыбальченко заявил, что спортом никогда не увлекался, а в гонки пришел в 2021 году. Высокие скорости и крутые развороты настолько увлекли подростка, что он принялся за тренировки. Сначала ездил вместе с отцом, затем сел за руль самостоятельно.

В Уфе трубы скатились на дорогу из кузова грузовика. Обошлось без жертв. Повреждения получили только автомобили. Они врезались друг в друга, когда водитель одного из них пытался увести свою машину из-под удара.

В Сочи появился новый фонтан, однако жители этому не обрадовались. Мощная струя высотой в пять метров вырвалась из-под земли на одной из улиц. Причина – прорыв трубы. Вода хлестала настолько сильно, что залила не только дорогу, но и стоявший за забором дом. Ликвидировать последствия аварии удалось в течение одного дня. Массовых отключений водоснабжения в городе не было.

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