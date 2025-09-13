Форма поиска по сайту

13 сентября, 23:20

События

Показательные выступления вейкбордистов прошли в инновационном центре "Сколково"

День города на волне: площадка форума "Москва 2030" в инновационном центре "Сколково" собрала лучших представителей российского вейкбординга. В специально оборудованном бассейне они продемонстрировали мастерство катания и выполнения сложных элементов на доске.

Попробовать свои силы в этом виде спорта мог и любой желающий. На бесплатных мастер-классах опытные инструкторы обучали гостей мероприятия основам вейкбординга.

О том, сложно ли оседлать волну, узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

