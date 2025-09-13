Финиш осеннего велофестиваля запланирован в "Крылатском"

Солнечная погода стала подарком для участников осеннего велофестиваля. Велосипедисты едут от ВДНХ по крупным магистралям, которые на один день закрыли для автомобилей. Финишируют спортсмены и любители в "Крылатском".

Организаторы отмечают, что выбранный маршрут пользуется особой популярностью у участников. Он включает в себя Московский скоростной диаметр и Северо-Западную хорду. В этом году его решили повторить по многочисленным просьбам велосипедистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.