Финиш осеннего велофестиваля запланирован в "Крылатском"

13 сентября, 16:45

Спорт

Солнечная погода стала подарком для участников осеннего велофестиваля. Велосипедисты едут от ВДНХ по крупным магистралям, которые на один день закрыли для автомобилей. Финишируют спортсмены и любители в "Крылатском".

Организаторы отмечают, что выбранный маршрут пользуется особой популярностью у участников. Он включает в себя Московский скоростной диаметр и Северо-Западную хорду. В этом году его решили повторить по многочисленным просьбам велосипедистов.

спортгородвидеоНаталия ШкодаЛариса Соколова

