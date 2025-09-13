В "Лужниках" открыты десятки площадок в рамках фестиваля "День московского спорта"

В "Лужниках" проходит фестиваль "День московского спорта". Для гостей открыты десятки площадок с активностями для взрослых и детей: от воркаута и паркура до стрельбы из лука, скейтбординга и стритбола.

Атмосферу праздника поддерживают не только спортивные соревнования, но и концертная программа. На сцену выйдут популярные исполнители, среди которых Ольга Бузова и SHAMAN.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.