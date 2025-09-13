Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 12:30

Спорт

Осенний велофестиваль пройдет на ВДНХ в честь Дня города

Осенний велофестиваль пройдет на ВДНХ в честь Дня города

Велогонка "Москва" собрала тысячи участников у Крылатских холмов

Велогонка "Москва" стартовала в двух форматах

Тысячи участников вышли на трассы велогонки в столице

ЦСКА продлил контракт с защитником Игорем Дивеевым до 2029 года

Велогонка "Москва" стартовала в День города

Футболист Федор Смолов частично признал вину по делу о драке в кафе

Футболист Федор Смолов заявил, что может завершить карьеру в этом году

Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице 20 и 21 сентября

Футболисту Федору Смолову грозит до 3 лет лишения свободы после драки в кафе

На ВДНХ в честь Дня города пройдет осенний велофестиваль. Первый заезд стартует в 13 часов. Любители двухколесного транспорта проедут по Московскому скоростному диаметру и Северо-Западной хорде, которые временно закрыты для автомобилистов.

Участники называют эту гонку важным завершением сезона. Многие готовились к старту на велотренажерах, а некоторые признаются, что катаются и зимой – с зимними покрышками. В маршруте также заявлен знаменитый крылатский круг на трассе "Крылатские холмы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: День города – 2025
спортгородвидеоЕвгения МирошкинаЛариса Соколова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика