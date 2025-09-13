Осенний велофестиваль пройдет на ВДНХ в честь Дня города

На ВДНХ в честь Дня города пройдет осенний велофестиваль. Первый заезд стартует в 13 часов. Любители двухколесного транспорта проедут по Московскому скоростному диаметру и Северо-Западной хорде, которые временно закрыты для автомобилистов.

Участники называют эту гонку важным завершением сезона. Многие готовились к старту на велотренажерах, а некоторые признаются, что катаются и зимой – с зимними покрышками. В маршруте также заявлен знаменитый крылатский круг на трассе "Крылатские холмы".

