Велогонка "Москва" собрала тысячи участников у Крылатских холмов. Стартовый городок развернули на Большом Олимпийском кольце в Крылатском, на трассу вышли те, кто закрывает сезон.

Участники отмечают прохладу и выходят на старт в перчатках, бафах, бахилах и теплых джерси, некоторые готовят зимние покрышки для дальнейших тренировок. Церемония награждения запланирована на 13:30.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.