Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 11:15

Спорт

Велогонка "Москва" собрала тысячи участников у Крылатских холмов

Велогонка "Москва" собрала тысячи участников у Крылатских холмов

Велогонка "Москва" стартовала в двух форматах

Тысячи участников вышли на трассы велогонки в столице

ЦСКА продлил контракт с защитником Игорем Дивеевым до 2029 года

Велогонка "Москва" стартовала в День города

Футболист Федор Смолов частично признал вину по делу о драке в кафе

Футболист Федор Смолов заявил, что может завершить карьеру в этом году

Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице 20 и 21 сентября

Футболисту Федору Смолову грозит до 3 лет лишения свободы после драки в кафе

Клуб НХЛ "Сент-Луис Блюз" подписал контракт с российским нападающим Никитой Сусуевым

Велогонка "Москва" собрала тысячи участников у Крылатских холмов. Стартовый городок развернули на Большом Олимпийском кольце в Крылатском, на трассу вышли те, кто закрывает сезон.

Участники отмечают прохладу и выходят на старт в перчатках, бафах, бахилах и теплых джерси, некоторые готовят зимние покрышки для дальнейших тренировок. Церемония награждения запланирована на 13:30.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: День города – 2025
спортгородвидеоЕвгения МирошкинаВладимир Баклан

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика