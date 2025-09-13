Форма поиска по сайту

13 сентября, 08:30

Спорт

Тысячи участников вышли на трассы велогонки в столице

Тысячи участников вышли на трассы велогонки в столице

В Москве стартовала велогонка "Москва", открывшая празднование Дня города. Тысячи участников с разным уровнем подготовки вышли на трассы, проложенные по Московскому скоростному диаметру, Северо-Западной хорде и в районе Крылатского.

Из-за соревнований 13 сентября введут ограничения движения. Временно нельзя будет проехать по улицам Нижние Мневники, Народного Ополчения и Большая Академическая. С полудня и до прохождения велоколонны перекроют участки МСД в сторону трассы М11 и съезды с проспекта Мира.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: День города – 2025
Дарья Крамарова Владимир Баклан

