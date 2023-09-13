Матч между российской футбольной сборной и командой Катара закончился ничьей

Матч между российской футбольной сборной и командой Катара закончился со счетом 1:1. Подопечные Валерия Карпина проигрывали, пропустив гол на 70-ой минуте, однако в конце смогли отыграться.

Несмотря на то, что встреча для футболистов из РФ была выездной, на катарском стадионе нашлось место и российскому колориту. На трибунах были замечены болельщики в национальных костюмах и кокошниках.

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