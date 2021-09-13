Черчесов поблагодарил Фернандеса за игру в сборной России

Защитника Марио Фернандеса, завершившего карьеру в сборной России, поблагодарил экс-главный тренер команды Станислав Черчесов. Как пишут спортивные СМИ, бывший наставник сборной отметил профессионализм и самоотдачу футболиста и пожелал ему здоровья, а также успешного выступления за клуб.

Бразилец является игроком ЦСКА. Ранее Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной. В качестве причины он назвал желание сосредоточиться на клубной карьере.

Бразилец получил российское гражданство в 2016 году и дебютировал за национальную команду в 2017 году. Одно из главных достижений защитника в составе сборной – четвертьфинал домашнего чемпионата мира. В том матче он отметился голом в ворота хорватов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.