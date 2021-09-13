Марио Фернандес завершил карьеру в сборной РФ по футболу

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России. Причиной футболист назвал желание сосредоточиться на своей клубной карьере.

В составе национальной команды Марио дебютировал в сентябре 2017 года. За четыре года он сыграл 33 матча и забил пять мячей, в том числе один в четвертьфинале чемпионата мира в 2018 году в матче против Хорватии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.