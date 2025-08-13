До сентября в Москве пройдут бесплатные спортивные мероприятия

В Москве до 7 сентября проходит насыщенная спортивная программа для жителей и гостей города. В рамках фестиваля городских видов спорта мероприятия организованы на площадках по всей столице, включая парки Северного речного вокзала, "Фили", "Тропарево", "Печатники", "Сосенки" и 850-летия Москвы.

Гостей ждут бесплатные тренировки на свежем воздухе, а также игры в бадминтон, фрисби и настольный теннис. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.