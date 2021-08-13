Российского триатлониста заподозрили в употреблении допинга

В крови российского олимпийца нашли запрещенный препарат. О возможном нарушении антидопинговых правил заявили в Международной федерации триатлона. Речь идет об Игоре Полянском.

В его допинг-пробе, взятой еще 21 июля на предолимпийском сборе во Владивостоке, выявили рекомбинантный эритропоэтин. Отмечают, что спортсмен может запросить анализ пробы "Б" и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде.

В Федерация триатлона России заявили, что проведут свое расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена. На прошедшей в Токио Олимпиаде-2020 Полянский занял 43-е место в соревнованиях по триатлону. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.