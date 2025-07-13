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13 июля, 22:45

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Фестиваль болельщиков в рамках хоккейного "Матча года" прошел в Москве

Фестиваль болельщиков в рамках хоккейного "Матча года" прошел в Москве

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Все звезды российского хоккея собрались в Москве: 13 июля на льду "ЦСКА Арены" сыграли "Матч года". Клюшки скрестили команда "Запада", в состав которой вошли игроки из НХЛ, и команда "Востока" – лучшие представители Континентальной Хоккейной Лиги. Зрители смогли вживую увидеть игру Александра Овечкина, Артемия Панарина, Евгения Малкина и других мастеров.

Перед началом поединка прошел фестиваль болельщиков. Его гостей ждали различные спортивные активности и выступления артистов. С поклонниками хоккея пообщалась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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