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Экономика

Новости часа: РФ копит документы-доказательства попыток отстранения от Олимпийских Игр

Новости часа: РФ копит документы-доказательства попыток отстранения от Олимпийских Игр

"Актуальный репортаж": как развивается любительский футбол в столице

Собянин осмотрел итоги комплексной реставрации стадиона "Авангард" в ВАО

Новости часа: Собянин осмотрел итоги комплексной реставрации стадиона "Авангард" в ВАО

Собянин осмотрел итоги комплексной реставрации стадиона "Авангард" в ВАО

Собянин оценил итоги комплексной реставрации и благоустройства стадиона "Авангард"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ копит документы-доказательства попыток отстранения от Олимпийских Игр. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Индексация акцизов на алкоголь составит 5%, соответственно прогнозу по инфляции. Об этом сообщил Минфин.

МЧС нашло нарушения пожарной безопасности в 400 крупных торговых центрах. Таковы данные ведомства.

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спортэкономикабезопасностьвидеоАлина Гилева
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