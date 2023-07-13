Новости часа: РФ копит документы-доказательства попыток отстранения от Олимпийских Игр

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ копит документы-доказательства попыток отстранения от Олимпийских Игр. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Индексация акцизов на алкоголь составит 5%, соответственно прогнозу по инфляции. Об этом сообщил Минфин.

МЧС нашло нарушения пожарной безопасности в 400 крупных торговых центрах. Таковы данные ведомства.