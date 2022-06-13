Минимальный возрастной ценз для фигуристок повысили до 17 лет. Речь в первую очередь идет о спортсменах, которые участвуют во взрослых турнирах.

Нововведение начнет действовать с сезона 2024/25. В настоящее время фигуристы могут переходить на новый уровень, как только им исполнится 15.

Предложение было внесено норвежской федерацией. Основная причина – короткая карьера фигуристок. Многие перестают участвовать в соревнованиях сразу после Олимпийских игр или чемпионатов мира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.