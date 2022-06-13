"Спартак" может озвучить решение об участии в Суперкубке на следующей неделе

"Спартак" может озвучить решение об участии в Суперкубке уже на следующей неделе. Обсуждение вопроса намечено на 21 июня. Об этом заявил гендиректор клуба Евгений Мележиков.

О возможном бойкоте турнира красно-белых заговорил на днях. Поводом стало место проведения. Игра должна состоятся в Санкт-Петербурге в июле. "Спартак" же предложил провести встречу с "Зенитом" в Москве. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

