Боксер Поветкин объявил о завершении карьеры

Боксер Александр Поветкин объявил о завершении карьеры, но уточнил, что позже может вернуться в профессиональный спорт. Он рассказал, что это тяжелое решение, но годы берут свое. Кроме того, спортсмен переболел коронавирусом и теперь на тренировках чувствует себя неважно.

В марте 41-летний Поветкин проиграл британцу Диллиану Уайту и потерял пояс временного чемпиона в тяжелом весе. Всего в активе Поветкина 36 побед на профессиональном ринге, при этом всего три поражения и одна ничья. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.