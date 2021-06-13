Болельщики пришли в фан-зону в "Лужниках" на матч Австрии и Северной Македонии

В "Лужниках" болельщики смотрят матч Евро-2020, в котором играют Австрия и Северная Македония. Ранее сборная Англии обыграла команду Хорватии. Москвичи рассказали, за кого приходят болеть. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.