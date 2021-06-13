В фан-зоне в "Лужниках" можно посмотреть три матча Евро-2020 13 июня

13 июня состоятся три матча Евро-2020, посмотреть которые можно в фан-зоне "Лужников". Фаворитом матча между Англией и Хорватией у пришедших посмотреть игру болельщиков стала английская сборная. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.