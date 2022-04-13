Министр спорта РФ Олег Матыцин утвердил федеральный стандарт подготовки по конному спорту. За последние пять лет число профессиональных наездников в России увеличилось больше чем втрое.

О том, как и с какого возраста спортсменов готовят в столице, – в сюжете телеканала Москва 24.

