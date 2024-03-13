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13 марта, 07:15

Спорт

Шоу фигуристов "Моя Москва – Моя Россия!" пройдет во Дворце "Мегаспорт" 13 марта

Шоу фигуристов "Моя Москва – Моя Россия!" пройдет во Дворце "Мегаспорт" 13 марта

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Шоу фигуристов "Моя Москва – моя Россия!" состоится на ледовой арене во Дворце спорта "Мегаспорт". Все билеты уже проданы, рассказали организаторы.

Участие в программе примут юные спортсмены и победители командного турнира "Битва школ". Кроме того, на лед "Мегаспорта" впервые выйдут курсанты Московского кадетского корпуса и воспитанницы пансиона министерства обороны России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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