Шоу фигуристов "Моя Москва – Моя Россия!" пройдет во Дворце "Мегаспорт" 13 марта

Шоу фигуристов "Моя Москва – моя Россия!" состоится на ледовой арене во Дворце спорта "Мегаспорт". Все билеты уже проданы, рассказали организаторы.

Участие в программе примут юные спортсмены и победители командного турнира "Битва школ". Кроме того, на лед "Мегаспорта" впервые выйдут курсанты Московского кадетского корпуса и воспитанницы пансиона министерства обороны России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.