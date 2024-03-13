13 марта, 07:15Спорт
Шоу фигуристов "Моя Москва – Моя Россия!" пройдет во Дворце "Мегаспорт" 13 марта
Шоу фигуристов "Моя Москва – моя Россия!" состоится на ледовой арене во Дворце спорта "Мегаспорт". Все билеты уже проданы, рассказали организаторы.
Участие в программе примут юные спортсмены и победители командного турнира "Битва школ". Кроме того, на лед "Мегаспорта" впервые выйдут курсанты Московского кадетского корпуса и воспитанницы пансиона министерства обороны России.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.