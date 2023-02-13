МОК настоятельно рекомендовал коалиции стран не требовать недопуска РФ на ОИ – СМИ

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13 февраля, 22:15

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Международный олимпийский комитет (МОК) порекомендовал европейским странам отказаться от требований не допускать россиян до Олимпиады в Париже и не подписывать соответствующую совместную декларацию. Об этом сообщает издание Spiegel.

Уточняется, что МОК разослал письма олимпийскими комитетам стран, чьи министры спорта принимали участие в саммите 10 февраля. Тогда представители 36 государств обсудили предстоящие игры в Париже и якобы большинство решили выступить за недопуск россиян и белорусов до Олимпиады.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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