Заседание CAS по делу Валиевой завершилось в Пекине

Завершилось заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Камилы Валиевой в Пекине. Оно длилось больше шести часов. Результат огласят в понедельник, 14 февраля. Трое судей из США, Италии и Словении, скорее всего, уже определились, может ли 15-летняя спортсменка выступить в индивидуальных соревнованиях.

Сама Валиева готовится к соревнованиям фигуристок. Прогон короткой программы был безупречным. Не было ни одной ошибки. Валиева сделала тройной аксель, каскады тройной флип – тройной тулуп, а затем тройной лутц – тройной тулуп. Эту программу она будет катать 15 февраля. Ей достался 26-й стартовый номер.

Чтобы поддержать спортсменку в столице развесили баннеры. Они есть на Ленинградке, у гостиницы "Салют" и на съезде с ТТК на Краснопрудную улицу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





