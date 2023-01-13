РУСАДА признало фигуристку Валиеву невиновной в допинговом скандале

Российское антидопинговое агентство признало фигуристку Камилу Валиеву невиновной в антидопинговом скандале на Олимпиаде. Однако организация лишила спортсменку золотой медали чемпионата России. После этих соревновании в Санкт-Петербурге была взята проба, которую отправили в шведскую лабораторию. В итоге она показала положительный результат.

Известно о нарушении стало лишь через несколько месяцев во время Олимпиады в Пекине. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.