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13 января, 21:15

Спорт

РУСАДА признало фигуристку Валиеву невиновной в допинговом скандале

РУСАДА признало фигуристку Валиеву невиновной в допинговом скандале

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Российское антидопинговое агентство признало фигуристку Камилу Валиеву невиновной в антидопинговом скандале на Олимпиаде. Однако организация лишила спортсменку золотой медали чемпионата России. После этих соревновании в Санкт-Петербурге была взята проба, которую отправили в шведскую лабораторию. В итоге она показала положительный результат.

Известно о нарушении стало лишь через несколько месяцев во время Олимпиады в Пекине. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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