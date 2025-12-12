Форма поиска по сайту

12 декабря, 11:30

Спорт

Совет FIDE предложил допустить россиян к командным соревнованиям в нейтральном статусе

Олимпийский чемпион Скобрев рассказал, когда детей можно начинать ставить на коньки

Футболист Лионель Месси собирается открыть в Калькутте собственную статую

Бесплатные тренировки по катанию на коньках проведут в столице

Александр Овечкин набрал 1 800 очков в НХЛ

МОК снял ограничения на участие россиян в юношеских турнирах

МОК рекомендовал допустить молодых российских спортсменов к турнирам с флагом и гимном

В Москве открыто множество бесплатных спортивных площадок для занятий на улице

Футболист "Зенита" Андрей Мостовой получил награду "Джентльмен года"

Фанаты ПСЖ потребовали сделать основным вратарем россиянина Сафонова

Совет Международной шахматной федерации предложил допустить россиян к командным соревнованиям в нейтральном статусе. Этот вопрос генассамблея FIDE рассмотрит 14 декабря.

Совет организации также высказался за то, чтобы вернуть российскую национальную символику юниорским и паралимпийским командам, которым еще в январе разрешили снова участвовать в турнирах в нейтральном статусе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

