Совет FIDE предложил допустить россиян к командным соревнованиям в нейтральном статусе

Совет Международной шахматной федерации предложил допустить россиян к командным соревнованиям в нейтральном статусе. Этот вопрос генассамблея FIDE рассмотрит 14 декабря.

Совет организации также высказался за то, чтобы вернуть российскую национальную символику юниорским и паралимпийским командам, которым еще в январе разрешили снова участвовать в турнирах в нейтральном статусе.

