МОК снял ограничения на участие россиян в юношеских турнирах

Международный олимпийский комитет снял ограничения на участие россиян в мировых юношеских турнирах. Теперь они смогут выступать в индивидуальных и командных дисциплинах с национальным флагом, гимном и формой без дополнительных проверок и нейтрального статуса.

Новые принципы должны вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре. Ограничения для взрослых спортсменов пока сохраняются.

