12 ноября, 12:15

Москвичам напомнили про бесплатные тренировки по баскетболу и волейболу

Москвичам напомнили про бесплатные тренировки по баскетболу и волейболу

Москвичам напомнили про бесплатные тренировки в столице по баскетболу и волейболу. Занятия проводят для детей и взрослых в спорткомплексах города.

Например, в комплексе "Братеево" есть тренировки для детей от 7 до 11 лет. В комплексе "Спутник Арена" приглашают всех желающих от 18 до 59 лет. Выбрать удобную локацию и записаться в секцию можно на сайте "Московского спорта".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоМария Рыбакова

